"Дувдеван" задержал боевиков, создававших террористическую инфраструктуру в Иудее
время публикации: 15 апреля 2026 г., 13:06 | последнее обновление: 15 апреля 2026 г., 13:21
В ходе ночной операции бойцы подразделения специального назначения "Дувдеван", действуя по наводке ШАБАКа, задержали в деревне Айн-Умм аш-Шарайт в районе Рамаллы двоих боевиков, которые занимались созданием террористической инфраструктуры в районе ответственности бригады "Биньямин".
Задержанные переданы для продолжения расследования службам безопасности. ЦАХАЛ и ШАБАК продолжат действовать для предотвращения террора по всей Иудее и Самарии.