"Дувдеван" задержал боевиков, создававших террористическую инфраструктуру в Иудее

В ходе ночной операции бойцы подразделения специального назначения "Дувдеван", действуя по наводке ШАБАКа, задержали в деревне Айн-Умм аш-Шарайт в районе Рамаллы двоих боевиков, которые занимались созданием террористической инфраструктуры в районе ответственности бригады "Биньямин".

Задержанные переданы для продолжения расследования службам безопасности. ЦАХАЛ и ШАБАК продолжат действовать для предотвращения террора по всей Иудее и Самарии.