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Израиль

СМИ: по просьбе Трампа Израиль прекратил удары по Ирану

Иран
Ливан
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
Война с Ираном
время публикации: 08 июня 2026 г., 15:44 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 15:49
СМИ: по просьбе Трампа Израиль прекратил удары по Ирану
Пресс-служба ЦАХАЛа

Новостная редакция 12-го телеканала цитирует высокопоставленный израильский источник, по словам которого, по просьбе президента США Дональда Трампа руководство еврейского государства приняло решение прекратить удары по Ирану.

В то же время, подчеркнул собеседник телеканала, ЦАХАЛ продолжит действовать в Ливане, включая район Дахия на юге Бейрута, который является оплотом шиитской группировки "Хизбалла". "Если удары по нашей территории и нашим гражданам продолжатся – мы будем действовать со всей силой", – подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп провел 8 июня телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. По некоторым источникам, разговор предшествовал сообщению Трампа о том, что и Израиль, и Иран заинтересованы в прекращении огня.

По информации журналиста издания Ynet Ронена Бергмана, полученной от информированного источника, израильский лидер взвешивает возможность отмены ударов, запланированных на ближайший вечер и ночь. При этом отмечается, что Трамп, по сути, вновь принимает решения, касающиеся безопасности Израиля.

Телеканал CNN сообщает, что Нетаниягу созывает 8 июня заседание кабинета по вопросам безопасности для обсуждения противостояния между Израилем и Ираном. На протяжении дня глава правительства проводит консультации с представителями оборонного и политического истеблишмента.

Израиль
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