Иранское командование сообщило о прекращении ударов по Израилю

Оперативный штаб вооруженных сил Ирана Хатам аль-Анбия сообщил о прекращении ударов по Израилю, который, согласно сообщению, столкнулся с болезненным ответом Ирана.

В заявлении подчеркиваются: иранские удары наносились с целью поддержать жителей Ливана после атак Израиля, направленных по югу страны и бейрутскому району Дахия, и произведенных при поддержке США.

"Новые израильские удары как по ливанской, так и по иранской территории, повлекут за собой значительно более жесткий ответ", – сообщает командование.

Отметим, что практически одновременно командование военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции пригрозило ударами "вражеским судам", которые предпримут попытку прорвать блокаду Ормузского пролива.

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social обратился к Израилю и Ирану: "Израиль и Иран обязаны немедленно прекратить "стрелять" (слово "shooting" занесено в кавычки).

Отметим, что Дональд Трамп настаивал на том, чтобы Израиль принял сделку с Ираном, подчеркивая, что решает не Нетаниягу, а он. Израильский удар по системам ПВО и другим целям иранского режима, по всей видимости, стал для Трампа сюрпризом, хотя иранские власти пытаются перенести ответственность за возобновление военных действий на США.

В частности, пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи усомнился в заявлениях, согласно которым администрация США была застигнута врасплох израильскими ударами по иранской территории. "Никто не поверит, что израильский режим предпримет подобные действия без координации с США. Америка несет полную ответственность за эту агрессию, ей также придется отвечать за последствия любой эскалации", – отметил иранский чиновник.

До настоящего момента известно, что США не принимали участие в возобновившихся в ночь на понедельник ударах по объектам иранского режима.

Между тем, в ЦАХАЛе рассматривают возобновление военных действий против Ирана не как начало нового раунда противостояния, а как продолжение операции "Рычание льва", сообщает новостная служба "Кан".