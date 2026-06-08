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Израиль

В хайфском зоопарке посетитель разбил витрину вольера персидского леопарда

Хайфа
Животные
время публикации: 08 июня 2026 г., 16:30 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 16:39
В хайфском зоопарке посетитель разбил витрину вольера персидского леопарда
Michael Giladi/Flash90

В понедельник, 8 июня, в хайфском зоопарке "Ган а-Эм" посетитель разбил боковое стекло вольера персидского леопарда.

Персонал зоопарка немедленно активировал протокол экстренного реагирования на случай побега животного. 14-й канал сообщает, что на протяжении всего инцидента леопард не приближался к поврежденному стеклу и пострадавших в результате этого инцидента не было.

Посетитель же перебрался в вольер с медведями, забрался на высокое дерево, на котором оставался до приезда полиции, "скорой" и родственников.

Сайт 14-го телеканала отмечает, что виновником переполоха стал 25-летний мужчина, бывший военнослужащий, страдающий посттравматическим синдромом.

Руководство компании по искусству, культуре и спорту Хайфы, управляющей зоопарком, заявило, что инцидент напоминает обществу о тысячах бойцах ЦАХАЛа с ПТСР, которые нуждаются в чуткости и поддержке.

Израиль
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