В хайфском зоопарке посетитель разбил витрину вольера персидского леопарда

В понедельник, 8 июня, в хайфском зоопарке "Ган а-Эм" посетитель разбил боковое стекло вольера персидского леопарда.

Персонал зоопарка немедленно активировал протокол экстренного реагирования на случай побега животного. 14-й канал сообщает, что на протяжении всего инцидента леопард не приближался к поврежденному стеклу и пострадавших в результате этого инцидента не было.

Посетитель же перебрался в вольер с медведями, забрался на высокое дерево, на котором оставался до приезда полиции, "скорой" и родственников.

Сайт 14-го телеканала отмечает, что виновником переполоха стал 25-летний мужчина, бывший военнослужащий, страдающий посттравматическим синдромом.

Руководство компании по искусству, культуре и спорту Хайфы, управляющей зоопарком, заявило, что инцидент напоминает обществу о тысячах бойцах ЦАХАЛа с ПТСР, которые нуждаются в чуткости и поддержке.