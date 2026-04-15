Открыт купальный сезон на морских пляжах природных заповедников

Управление природы и парков сообщает об открытии купального сезона: в среду, 15 апреля, для купания были открыты морские пляжи в природных заповедниках и национальных парках.

В частности, открыты пляжи Бейт-Янай (парк Нахаль-Александр), заповедник Хоф-Пальмахим, национальный парк Тель-Ашкелон. Купальный сезон продлится до 31 октября.

Часы работы спасательных служб публикуются на сайте Управления природы и парков.

В сообщении подчеркивается, что все объекты ведомства открываются в соответствии с указаниями Командования тылом для открытых территорий. Перед выездом на прогулку или посещением пляжа рекомендуется проверять обновления на сайте Управления природы и парков.