Условия на пляжах Израиля: прохладно, без осадков, купание запрещено

В эти выходные, 18-20 декабря, в прибрежных районах будет прохладно. Температура примерно соответствует среднесезонной. Волны невысокие. Без осадков.

Купальный сезон закончился в октябре. Спасателей на пляжах нет.

Около восточного побережья Средиземного моря встречаются медузы. Но их немного.

Минздрав не рекомендует входить в воду на некоторых пляжах из-за высокого уровня загрязнения после дождей.

На побережье Средиземного моря днем около 19 градусов по Цельсию. При этом температура воды – 21-22 градуса. Высота волн – до 0,8 м.

В Эйлате днем – 18-22 градусов. В пятницу-субботу без осадков. В Эйлатском заливе волны до 0,5 м, временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 24 градуса.

На берегу Кинерета температура днем – 17-18 градусов. В пятницу-субботу без осадков. Волны до 0,5 м. Температура воды – 22-23 градуса.

На берегу Мертвого моря температура днем – 16-19 градусов. Волны до 0,7 м. Температура воды – 23 градуса.

Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.