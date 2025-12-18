x
18 декабря 2025
|
последняя новость: 09:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 декабря 2025
|
18 декабря 2025
|
последняя новость: 09:55
18 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Условия на пляжах Израиля: прохладно, без осадков, купание запрещено

Мертвое море
Кинерет
Погода
Пляжи
Средиземное море
время публикации: 18 декабря 2025 г., 09:14 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 09:14
Условия на пляжах Израиля: прохладно, без осадков, купание запрещено
Avshalom Sassoni/Flash90

В эти выходные, 18-20 декабря, в прибрежных районах будет прохладно. Температура примерно соответствует среднесезонной. Волны невысокие. Без осадков.

Купальный сезон закончился в октябре. Спасателей на пляжах нет.

Около восточного побережья Средиземного моря встречаются медузы. Но их немного.

Минздрав не рекомендует входить в воду на некоторых пляжах из-за высокого уровня загрязнения после дождей.

На побережье Средиземного моря днем около 19 градусов по Цельсию. При этом температура воды – 21-22 градуса. Высота волн – до 0,8 м.

В Эйлате днем – 18-22 градусов. В пятницу-субботу без осадков. В Эйлатском заливе волны до 0,5 м, временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 24 градуса.

На берегу Кинерета температура днем – 17-18 градусов. В пятницу-субботу без осадков. Волны до 0,5 м. Температура воды – 22-23 градуса.

На берегу Мертвого моря температура днем – 16-19 градусов. Волны до 0,7 м. Температура воды – 23 градуса.

Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 декабря 2025

Прогноз погоды в Израиле на 18 декабря: повышение температуры, малооблачно