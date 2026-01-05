При купании около Яффо погиб пожилой мужчина

В понедельник, 5 января, в районе порта Яффо из воды вытащили в бессознательном состоянии мужчину примерно 70 лет. Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали его смерть.

Погода на восточном побережье Средиземного моря сегодня не похожа на зимнюю: тепло (до +25 градусов по Цельсию днем), волны невысокие (в районе Тель-Авива около полуметра, в районе Хайфы до метра и выше). Однако напоминаем: купальный сезон закончился в октябре, спасателей на пляжах нет. Формально купание запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют. В то же время никто не запрещает загорать на пляжах.