Внимание, розыск: полиция разыскивает Моше Габая из Ашкелона
время публикации: 15 апреля 2026 г., 11:25 | последнее обновление: 15 апреля 2026 г., 11:34
Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение гражданина, вызванного на допрос в полицейский участок Ашкелона. Это житель Ашкелона Моше Габай. Возраст и приметы в сообщении не указаны.
Предположительно, он может находиться в районах Ашкелона, Беэр-Шевы, Эйлата или Афулы.
Всех, кто видел разыскиваемого или располагает информацией, которая поможет его найти, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Ашкелона по телефону 08-6771444.
