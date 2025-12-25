x
25 декабря 2025
25 декабря 2025
25 декабря 2025
Израиль

Внимание, розыск: 35-летний подозреваемый Исраэль Ядидия Буадана из Гиват-Зеэва

Полиция
время публикации: 25 декабря 2025 г., 16:35
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение подозреваемого в совершении серьезных правонарушений против собственности и по торговле оружием. Разыскивается 35-летний Исраэль Ядидия Буадана, житель Гиват-Зеэва.

Он был вызван на допрос и скрылся. Все задействованные в расследовании организации дали разрешение на публикацию объявления о розыске.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого или о том, что может помочь найти его, просят позвонить в полицию по телефону 100 или обратиться в полицейский участок Лода по телефону 08-9782411.

Израиль
