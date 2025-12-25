Внимание, розыск: 35-летний подозреваемый Исраэль Ядидия Буадана из Гиват-Зеэва
время публикации: 25 декабря 2025 г., 16:35 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 16:35
Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение подозреваемого в совершении серьезных правонарушений против собственности и по торговле оружием. Разыскивается 35-летний Исраэль Ядидия Буадана, житель Гиват-Зеэва.
Он был вызван на допрос и скрылся. Все задействованные в расследовании организации дали разрешение на публикацию объявления о розыске.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого или о том, что может помочь найти его, просят позвонить в полицию по телефону 100 или обратиться в полицейский участок Лода по телефону 08-9782411.