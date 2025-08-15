x
15 августа 2025
15 августа 2025
Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали один из объектов "Хизбаллы" в районе хребта Бофор на юге Ливана

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 15 августа 2025 г., 20:35 | последнее обновление: 15 августа 2025 г., 20:35

В пятницу, 15 августа, вечером, истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали военную и подземную инфраструктуры на одном из объектов "Хизбаллы" в районе хребта Бофор на юге Ливана, где была зафиксирована военная активность.

Существование этого объекта и его использование в террористических целях являются нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.

Израиль
