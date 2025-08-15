ВВС ЦАХАЛа атаковали один из объектов "Хизбаллы" в районе хребта Бофор на юге Ливана
время публикации: 15 августа 2025 г., 20:35 | последнее обновление: 15 августа 2025 г., 20:35
В пятницу, 15 августа, вечером, истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали военную и подземную инфраструктуры на одном из объектов "Хизбаллы" в районе хребта Бофор на юге Ливана, где была зафиксирована военная активность.
Существование этого объекта и его использование в террористических целях являются нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.