На Кипре пропал бывший глава "Уралкалия" Владислав Баумгертнер

Бывший глава российской компании "Уралкалий" Владислав Баумгертнер пропал на Кипре. Об этом сообщила местная полиция. Начата операция по поиску бизнесмена, которого в последний раз видели 7 января.

"Полиция обращается за информацией, которая может помочь в розыске Владислава Баумгертнера, 56-летнего гражданина России, который с 7 января 2026 года отсутствует по месту жительства в Лимасоле", – говорится в заявлении правоохранительных органов.

В полицию обратился сотрудник предпринимателя, переставшего отвечать на телефонные звонки. Поиски были начаты 10 января, в них участвуют вертолет и беспилотные летательные аппараты, подразделения гражданской обороны и добровольцы.

Баумгертнер занимал пост генерального директора "Уралкалия" в 2005-2010 и в 2011-2013 годах. В августе 2013 года он был арестован в Беларуси, куда приехал по приглашению премьер-министра страны Михаила Мясниковича. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями и хищении в особо крупных размерах – сумму ущерба оценили в 100 миллионов долларов.

Он стал самым высокопоставленным российским менеджером, арестованным в Беларуси. В ноябре 2013 года его экстрадировали в Россию, где против него также было возбуждено уголовное дело. Однако в 2015 году оно было закрыто за отсутствием состава преступления, и Баумгертнер возобновил предпринимательскую карьеру.