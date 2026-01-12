x
12 января 2026
|
последняя новость: 08:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 января 2026
|
12 января 2026
|
последняя новость: 08:28
12 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Оборонный холдинг из ОАЭ покупает израильскую компанию электрооптики

Оборонка
ОАЭ
время публикации: 12 января 2026 г., 08:04 | последнее обновление: 12 января 2026 г., 08:06
Оборонный холдинг из ОАЭ покупает израильскую компанию электрооптики
AP Photo/Jon Gambrell

Оборонный холдинг Edge Group из Объединенных Арабских Эмиратов подтвердил приобретение израильской оборонной компании Third Eye, инициированное в январе 2025 года.

Окончательная схема сделки должна быть утверждена общим собранием акционеров израильской компании 15 февраля 2026 года.

Компания Third Eye ("а-Аин а-Шлишит") является разработчиком электрооптических систем с интеграцией возможностей искусственного интеллекта.

В рамках сделки Edge получит 30% акций компании, став ее крупнейшим акционером.

Холдинг Edge, основанный в ноябре 2019 года, объединяет более 25 компаний, специализирующихся на военных и гражданских решениях, и насчитывает более 12 тысяч сотрудников. Компания работает в 140 странах, а портфель ее заказов составляет 12,8 миллиарда долларов. Группа фокусируется на разработке передовых технологий, включая беспилотные системы, электронную борьбу, кибербезопасность, воздушные, наземные и морские системы, а также высокоточные системы вооружений.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 01 декабря 2025

Рейтинг оборонных компаний SIPRI-2024: позиция израильской тройки и рекорд Ближнего Востока
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 12 августа 2024

Две страны NATO заказали израильскую систему обнаружения дронов