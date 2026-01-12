Оборонный холдинг из ОАЭ покупает израильскую компанию электрооптики

Оборонный холдинг Edge Group из Объединенных Арабских Эмиратов подтвердил приобретение израильской оборонной компании Third Eye, инициированное в январе 2025 года.

Окончательная схема сделки должна быть утверждена общим собранием акционеров израильской компании 15 февраля 2026 года.

Компания Third Eye ("а-Аин а-Шлишит") является разработчиком электрооптических систем с интеграцией возможностей искусственного интеллекта.

В рамках сделки Edge получит 30% акций компании, став ее крупнейшим акционером.

Холдинг Edge, основанный в ноябре 2019 года, объединяет более 25 компаний, специализирующихся на военных и гражданских решениях, и насчитывает более 12 тысяч сотрудников. Компания работает в 140 странах, а портфель ее заказов составляет 12,8 миллиарда долларов. Группа фокусируется на разработке передовых технологий, включая беспилотные системы, электронную борьбу, кибербезопасность, воздушные, наземные и морские системы, а также высокоточные системы вооружений.