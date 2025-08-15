x
15 августа 2025
|
последняя новость: 17:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 августа 2025
|
15 августа 2025
|
последняя новость: 17:27
15 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: 127 контейнеров с гуманитарной помощью сброшены в секторе Газы

Газа
время публикации: 15 августа 2025 г., 17:27 | последнее обновление: 15 августа 2025 г., 17:32
ЦАХАЛ: 127 контейнеров с гуманитарной помощью сброшены в секторе Газы
Ali Hassan/Flash90

15 августа в операции по десантированию гуманитарной помощи в сектор Газы приняли участие вместе с ЦАХАЛом семь государств: Иордания, ОАЭ, Германия, Бельгия, Италия, Франция и Сингапур.

Воздушным путем в сектор были доставлены 127 контейнеров.

Пресс-служба Армии обороны Израиля подчеркивает, что операция по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газы проводилась в соответствии с указанием политического руководства Израиля, в рамках сотрудничества с перечисленными странами и при содействии координатора действий правительства на территориях.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 августа 2025

ЦАХАЛ: 119 контейнеров с гуманитарной помощью сброшены в секторе Газы