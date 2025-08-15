ЦАХАЛ: 127 контейнеров с гуманитарной помощью сброшены в секторе Газы

15 августа в операции по десантированию гуманитарной помощи в сектор Газы приняли участие вместе с ЦАХАЛом семь государств: Иордания, ОАЭ, Германия, Бельгия, Италия, Франция и Сингапур.

Воздушным путем в сектор были доставлены 127 контейнеров.

Пресс-служба Армии обороны Израиля подчеркивает, что операция по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газы проводилась в соответствии с указанием политического руководства Израиля, в рамках сотрудничества с перечисленными странами и при содействии координатора действий правительства на территориях.