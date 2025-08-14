x
14 августа 2025
|
последняя новость: 20:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 августа 2025
|
14 августа 2025
|
последняя новость: 20:04
14 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: 119 контейнеров с гуманитарной помощью сброшены в секторе Газы

Газа
ЦАХАЛ
время публикации: 14 августа 2025 г., 18:46 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 18:48
ЦАХАЛ: 119 контейнеров с гуманитарной помощью сброшены в секторе Газы
Ali Hassan/Flash90

14 августа в операции по десантированию гуманитарной помощи в сектор Газы приняли участие вместе с ЦАХАЛом шесть государств: Иордания, ОАЭ, Германия, Бельгия, Италия и Франция.

Воздушным путем в сектор были доставлены 119 контейнеров.

Пресс-служба Армии обороны Израиля подчеркивает, что операция по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газы проводилась в соответствии с указанием политического руководства Израиля, в рамках сотрудничества с перечисленными странами и при содействии координатора действий правительства на территориях.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 августа 2025

678-й день войны: попытка обстрела из Йемена, удары в Газе, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 августа 2025

119 контейнеров гуманитарной помощи сброшены в секторе Газы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 августа 2025

ЦАХАЛ: 97 контейнеров с гуманитарной помощью сброшены в секторе Газы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 августа 2025

ЦАХАЛ: более 130 контейнеров с гуманитарной помощью сброшены в секторе Газы