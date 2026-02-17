x
17 февраля 2026
|
последняя новость: 10:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 февраля 2026
|
17 февраля 2026
|
последняя новость: 10:03
17 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Обладателю трех "Золотых глобусов" Джереми Уайту – 35. Фотогалерея

Звезды
США
Актеры
время публикации: 17 февраля 2026 г., 09:45 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 09:45

Фото: Associated Press

17 февраля американскому актеру Джереми Аллену Уайту исполнилось 35 лет. Он получил мировую известность благодаря роли Филипа "Липа" Галлагера в популярном сериале "Бесстыжие", где снимался с 2011 по 2021 год.

Новый виток карьеры Уайта был связан с сериалом "Медведь", где он сыграл шеф-повара Карми Берзатто. Роль принесла актеру премии "Золотой глобус" и "Эмми".

За 20 лет кинокарьеры Джереми Уайт снялся более чем в 30 фильмах и сериалах. Он считается на сегодняшний день одним из самых востребованных актеров в киноиндустрии США.

Был женат на актрисе Эддисон Тимлин. Есть две дочери от первого брака.

2025 год
2012 год
2023 год
2023 год
2024 год
2025 год
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook