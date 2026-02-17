Обладателю трех "Золотых глобусов" Джереми Уайту – 35. Фотогалерея

Фото: Associated Press

17 февраля американскому актеру Джереми Аллену Уайту исполнилось 35 лет. Он получил мировую известность благодаря роли Филипа "Липа" Галлагера в популярном сериале "Бесстыжие", где снимался с 2011 по 2021 год.

Новый виток карьеры Уайта был связан с сериалом "Медведь", где он сыграл шеф-повара Карми Берзатто. Роль принесла актеру премии "Золотой глобус" и "Эмми".

За 20 лет кинокарьеры Джереми Уайт снялся более чем в 30 фильмах и сериалах. Он считается на сегодняшний день одним из самых востребованных актеров в киноиндустрии США.

Был женат на актрисе Эддисон Тимлин. Есть две дочери от первого брака.