На севере сектора Газы ЦАХАЛ "запечатал" туннель длиной 7 километров

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила 15 августа об окончании работ по ликвидации туннеля длиной семь километров в районе Байт-Ханун на севере сектора Газы.

Операция по "запечатыванию" туннеля продолжалась месяц. Она проводилась совместно инженерными войсками, 99-й и 162-й дивизиями, подразделением "Яалом" при содействии бойцов 646-й бригады, бригады "Гивати" и Северной бригады.

Операция включала в себя закачивание в туннель более 20000 кубометров герметизирующего материала через специальную систему, протяженностью около 4,5 километров – от пограничного ограждения в районе Натив а-Асара до середины туннеля.