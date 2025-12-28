Следователь по делам Нетаниягу подозревается во взяточничестве

28 декабря окружной суд разрешил к публикации информацию, согласно которой генерал-майор полиции в отставке Цахи Хавкин подозревается в серии уголовных преступлений.

Помимо прочего, речь идет о взяточничестве, вступлении в преступный сговор и создании помех следствию.

Генерал-майор Хавкин был одним из следователей по делам премьер-министра Биньямин Нетаниягу.

В настоящий момент он выступает в качестве свидетеля защиты, и дача им свидетельских показаний еще не завершилась.

Портал Ynet сообщает, что Хавкин подозревается в передаче секретной информации главам преступного клана Мусли.

Адвокат, представляющий Хавкина, заявил, что "расследование, которое было начато структурой, имеющей отношение к прокуратуре, было начато непосредственно перед тем, как Хавкин стал давать показания на суде над премьер-министром, и оно буксует уже несколько месяцев".

В ходе своих показаний на суде Хавкин рассказал, что в 2018 году обращался к представителю отдела по расследованию преступлений, совершенных полицейскими Дуби Шерцера, и сообщил ему о противоправных действиях, совершавшихся во время расследований дела Биньямина Нетаниягу.