Израиль

Следователь по делам Нетаниягу подозревается во взяточничестве

Судебные решения
Полиция
Прокуратура
время публикации: 28 декабря 2025 г., 12:48 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 12:48
Следователь по делам Нетаниягу подозревается во взяточничестве
Yonatan Sindel/Flash90

28 декабря окружной суд разрешил к публикации информацию, согласно которой генерал-майор полиции в отставке Цахи Хавкин подозревается в серии уголовных преступлений.

Помимо прочего, речь идет о взяточничестве, вступлении в преступный сговор и создании помех следствию.

Генерал-майор Хавкин был одним из следователей по делам премьер-министра Биньямин Нетаниягу.

В настоящий момент он выступает в качестве свидетеля защиты, и дача им свидетельских показаний еще не завершилась.

Портал Ynet сообщает, что Хавкин подозревается в передаче секретной информации главам преступного клана Мусли.

Адвокат, представляющий Хавкина, заявил, что "расследование, которое было начато структурой, имеющей отношение к прокуратуре, было начато непосредственно перед тем, как Хавкин стал давать показания на суде над премьер-министром, и оно буксует уже несколько месяцев".

В ходе своих показаний на суде Хавкин рассказал, что в 2018 году обращался к представителю отдела по расследованию преступлений, совершенных полицейскими Дуби Шерцера, и сообщил ему о противоправных действиях, совершавшихся во время расследований дела Биньямина Нетаниягу.

Израиль
