Умерла Брижит Бардо

Французская актриса Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года, передает агентство France-Presse со ссылкой на фонд актрисы.

Брижит Бардо родилась в Париже в 28 сентября 1934 года. В юности занималась балетом. Благодаря ленте "И Бог создал женщину" (1956) получила не только мировую известность, но и была признана секс-символом. В течение двадцатилетней карьеры в шоу-бизнесе (1952-1973) Бардо снялась в 48 фильмах, участвовала в многочисленных музыкальных программах и записала около 80 песен; номинировалась на британскую премию BAFTA за роль в картине "Вива, Мария!" (1965).

В 1970 году Бардо была выбрана первой моделью для бюста Марианны, официального символа Франции. Завершив кинокарьеру в 1973 году, актриса посвятила свою жизнь борьбе за права животных.

В 90-х неоднократно выступала с критикой иммигрантов и "исламизации" Франции. С начала 1970-х – активистка движения за права животных, основательница и глава фонда защиты животных "Фонд Брижит Бардо".