Премьер-министр Ирака намерен организовать американо-иранские переговоры

Премьер-министр Ирака Мухаммад Шиа ас-Судани заявил, что пытается организовать в Багдаде прямые переговоры представителей США и Исламской республики Иран. По его словам, этому мешает используемый сторонами язык угроз.

"Одной из целей моей беседы с американским эмиссаром Томом Барраком, когда он побывал в Багдаде, было сблизить американцев и иранцев. Он спросил, что для этого нужно сделать. Я ответил: следует относиться к ним с уважением", – сказал глава правительства.

Политик заявил, что достигнут прогресс во многих сферах иранско-иракского сотрудничества, и официальный Багдад хочет воспользоваться этими связями для возобновления переговоров США и Ирана. "Иран помогает нам в борьбе с террором и в политическом процессе, не стоит воспринимать это как вмешательство в наши внутренние дела", – добавил он.

Напомним: президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Исламская республика находится в состоянии всеобъемлющей войны с США, Израилем и Европой. "Они не хотят, чтобы наша страна встала на ноги", – сказал он и добавил: "Если они снова нападут на нас, то получат еще более жесткий ответ".