В Мьянме проходят парламентские выборы, противники хунты в них не участвуют

В Мьянме, управляемой военной хунтой, проходит 28 декабря первый этап парламентских выборов, которые, по словам властей, являются частью процесса восстановления в стране гражданского правления. Противники режима и значительная часть международного сообщества заявляют, что речь идет о фикции, призванной создать иллюзию народной поддержки режима.

Демократические силы к выборам не допущены, а многие их активисты арестованы. в том числе, на основании приятого несколько месяцев назад закона, запрещающего критиковать выборы. Значительная часть территории Мьянмы охвачена гражданской войной, выборы на ней не проводятся.

"Крайне важно, чтобы будущее Мьянмы определялось посредством свободного, справедливого, инклюзивного и заслуживающего доверия процесса, отражающего волю ее народа", – говорится в опубликованном в связи с голосованием заявлением ООН. В нем также выражается поддержка демократическим устремлениям граждан страны.

Предыдущие парламентские выборы прошли в Мьянме в 2020 году. Победу на них одержала "Национальная лига за демократию" во главе с лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Ответом на это стал военный переворот. Лидер демократического движения была признана виновной по множеству обвинений.