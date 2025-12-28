В промзоне Атарот автомобиль сбил полицейского, водитель скрылся

В районе промышленной зоны Атарот, к северу от Иерусалима, автомобиль сбил сотрудника полиции, после чего водитель вышел из машины и сбежал.

В результате инцидента полицейский получил легкие травмы.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что 36-летний мужчина получил легкие травмы.

Ведутся розыски водителя. Речь может идти о попытке автомобильного теракта.