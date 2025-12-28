x
Израиль

СМИ: Нетаниягу взвешивает возможность объявить о роспуске Кнессета после возвращения из США

США
Призыв ультраортодоксов
Биньямин Нетаниягу
Кнессет
время публикации: 28 декабря 2025 г., 11:02 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 11:09
СМИ: Нетаниягу взвешивает возможность объявить о роспуске Кнессета после возвращения из США
Yonatan Sindel/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу готовится объявить дату выборов в Кнессет 26-го созыва вскоре после возвращения из США.

Как сообщают "Кешет", "Кан" и некоторые другие СМИ, решение премьер-министра будет зависеть от итогов визита в США, а не только от перспектив продвижения законопроекта об освобождении ультраортодоксов от службы.

Как сообщила Дафна Лиэль, корреспондент "Кешет", шансы на утверждение закона о призыве заметно снизились, и на данный момент голосование за законопроект не на повестке дня. 28 декабря должно было состояться заседание Совета знатоков Торы партии "Агудат Исраэль", однако оно было отменено. Формальным поводом стало плохое самочувствие главы хасидского двора Гур. Однако в политической системе полагают, что подлинной причиной является отсутствие реального прогресса в продвижении законопроекта.

На этом фоне решение о том, следует ли объявлять досрочные выборы или нет, будет принято на основе итогов визита Нетаниягу в США.

В политических кругах полагают, что если Нетаниягу вернется из США с результатами, дающими основания предполагать, что во время, оставшееся до выборов, последуют серьезные изменения, такие как соглашения с Саудовской Аравией или Сирией, операция по разоружению ХАМАСа в Газе или "Хизбаллы" в Ливане, Нетаниягу воздержится от роспуска Кнессета. Если же глава правительства придет к выводу, что шансы на изменения не высоки, он инициирует досрочные выборы.

Израиль
