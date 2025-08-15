Россиянин устроил одиночный пикет около посольства РФ в Тель-Авиве

В пятницу, 15 августа, 19-летний россиянин Тимур Котов вышел в одиночный пикет к зданию посольства РФ в Тель-Авиве. Акция была приурочена к предстоящим переговорам на Аляске между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным.

На плакате, который держал в руках Тимур, на фоне цветов флага Украины был надпись "No war, no Putin".

По словам Котова, пикет продлился три часа. Сотрудники дипмиссии, как он говорит, угрожали ему.

Тимур Котов сообщил редакции Newsru.co.il, что он считает себя оппозиционером с 2022 года, в Израиле находится немногим более года и запросил убежище.