"Ракевет Исраэль" сообщает о перебоях в движении поездов из-за повреждения электрокабеля
время публикации: 15 августа 2025 г., 08:58 | последнее обновление: 15 августа 2025 г., 09:18
Израильская железнодорожная компания сообщила, что в связи с повреждением электрических кабелей в пятницу, 15 августа, отменено движение поездов на некоторых участках железной дороги.
Так, не будет движения поездов между станциями Биньямина и Нетания, а также между станциями Тель-Авив а-Агана и Лод/аэропорт Бен-Гурион.
На станциях Тель-Авив-Савидор-Мерказ, Лод, аэропорт Бен-Гурион, Нетания, Биньямина, Хайфа Хоф а-Кармель и Модиин-Мерказ организованы бесплатные автобусные подвозки.