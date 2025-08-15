"Ракевет Исраэль" сообщает о перебоях в движении поездов из-за повреждения электрокабеля

Израильская железнодорожная компания сообщила, что в связи с повреждением электрических кабелей в пятницу, 15 августа, отменено движение поездов на некоторых участках железной дороги.

Так, не будет движения поездов между станциями Биньямина и Нетания, а также между станциями Тель-Авив а-Агана и Лод/аэропорт Бен-Гурион.

На станциях Тель-Авив-Савидор-Мерказ, Лод, аэропорт Бен-Гурион, Нетания, Биньямина, Хайфа Хоф а-Кармель и Модиин-Мерказ организованы бесплатные автобусные подвозки.