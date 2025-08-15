x
15 августа 2025
|
последняя новость: 09:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 августа 2025
|
15 августа 2025
|
последняя новость: 09:54
15 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Ракевет Исраэль" сообщает о перебоях в движении поездов из-за повреждения электрокабеля

Транспорт
Инфраструктура
время публикации: 15 августа 2025 г., 08:58 | последнее обновление: 15 августа 2025 г., 09:18
"Ракевет Исраэль" сообщает о перебоях в движении поездов из-за повреждения электрокабеля
Yossi Aloni FLASH90

Израильская железнодорожная компания сообщила, что в связи с повреждением электрических кабелей в пятницу, 15 августа, отменено движение поездов на некоторых участках железной дороги.

Так, не будет движения поездов между станциями Биньямина и Нетания, а также между станциями Тель-Авив а-Агана и Лод/аэропорт Бен-Гурион.

На станциях Тель-Авив-Савидор-Мерказ, Лод, аэропорт Бен-Гурион, Нетания, Биньямина, Хайфа Хоф а-Кармель и Модиин-Мерказ организованы бесплатные автобусные подвозки.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook