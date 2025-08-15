Силы ЦАХАЛа уничтожили заминированное здание в районе Зайтун
время публикации: 15 августа 2025 г., 18:31 | последнее обновление: 15 августа 2025 г., 18:51
Силы 7-й бригады и бригады "Нахаль" действуют в районе Зайтун на окраине города Газа, уничтожая боевиков, обезвреживая взрывные устройства и разрушая террористическую инфраструктуру.
В ходе боевых действий они уничтожили заминированное здание, в котором хранилось оружие. Террористы выпустили по силам ЦАХАЛа противотанковую ракету, пострадавших нет.
В результате специальной операции бойцы ЦАХАЛа обнаружили и ликвидировали террористов.
Ссылки по теме