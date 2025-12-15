Из-за угрозы наводнений 90-е шоссе перекрыто еще на трех участках

Компания "Нетивей Исраэль" сообщила, что из-за угрозы наводнений в районе Мертвого моря 90-е шоссе перекрыто на участке от перекрестка А-Арава до перекрестка Неве Зоар, от перекрестка А-Лидо до Мецукей Драгот, а также от Эйн Геди до гостиниц Мертвого моря.

Позднее полиция сообщила о перекрытии дорог от выезда из Эйлата до Эйн Геди.

Согласно прогнозу метеорологов, 15 декабря температура воздуха будет ниже среднесезонной, ожидаются дожди по всей стране, местами град.