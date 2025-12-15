x
Израиль

Из-за угрозы наводнений 90-е шоссе перекрыто еще на трех участках

Погода
время публикации: 15 декабря 2025 г., 19:40 | последнее обновление: 15 декабря 2025 г., 20:02
Из-за угрозы наводнений 90-е шоссе перекрыто еще на трех участках
Пресс-служба полиции Израиля

Компания "Нетивей Исраэль" сообщила, что из-за угрозы наводнений в районе Мертвого моря 90-е шоссе перекрыто на участке от перекрестка А-Арава до перекрестка Неве Зоар, от перекрестка А-Лидо до Мецукей Драгот, а также от Эйн Геди до гостиниц Мертвого моря.

Позднее полиция сообщила о перекрытии дорог от выезда из Эйлата до Эйн Геди.

Согласно прогнозу метеорологов, 15 декабря температура воздуха будет ниже среднесезонной, ожидаются дожди по всей стране, местами град.

Израиль
