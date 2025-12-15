x
15 декабря 2025
Израиль

Поданы обвинения против насильника, бросившего жертву в приемном покое больницы

Прокуратура
Сексуальное насилие
время публикации: 15 декабря 2025 г., 16:11 | последнее обновление: 15 декабря 2025 г., 16:11
Поданы обвинения против насильника, бросившего жертву в приемном покое больницы
Flash90

Государственная прокуратура подала в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против 30-летнего Мусы Зейнаба из Тель-Авива: он обвиняется в изнасиловании девушки, которая находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

По данным обвинительного заключения, обвиняемый и пострадавшая находились на одном мероприятии, девушка употребляла алкогольные напитки и на каком-то этапе она была одурманена, не понимая этого. Ближе к концу мероприятия обвиняемый пообщался с ней, а затем решил отвезти ее в гостиницу, где изнасиловал ее.

Примерно через полчаса в номер, где они находились, пришел их общий знакомый. Он помог Зейнабу вывести девушку из номера: она все еще находилась в состоянии помутненного сознания и была обнажена ниже пояса. В таком виде они провели ее по улице, посадили в машину и доставили в больницу, после чего немедленно скрылись.

С того дня Муса Зейнаб скрывался от полиции, хотя знал, что его разыскивают для допроса. Ему вменяется изнасилование с использованием состояния пострадавшей, исключающего возможность дать свободное согласие.

В обвинительном заключении также указано, что Зейнаб использовал тело пострадавшей, как вещь, и после изнасилования вновь унизил ее, выведя на улицу полуобнаженной. Он также бросил девушку в приемном покое больницы без помощи и надзора: медперсонал даже не смог установить ее личность и записал ее как "неопознанную".

Израиль
