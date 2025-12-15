x
Мир

После теракта в Сиднее Кир Стармер поставил на свой подоконник зажженную Ханукию

Австралия
Теракт
Великобритания
время публикации: 15 декабря 2025 г., 00:33 | последнее обновление: 15 декабря 2025 г., 00:33
блог Кира Стармера в соцсети Х

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер опубликовал в соцсети Х фотографию, на которой он вместе с женой зажигает свечу в Ханукие, поставленной на подоконник.

"Когда мы зажигаем Ханукию, наши мысли и молитвы с теми, кто был убит сегодня в результате теракта на пляже Бонди, с их близкими и со всей еврейской общиной. Свет всегда победит тьму", – написал он.

Мир
