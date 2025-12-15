После теракта в Сиднее Кир Стармер поставил на свой подоконник зажженную Ханукию
время публикации: 15 декабря 2025 г., 00:33 | последнее обновление: 15 декабря 2025 г., 00:33
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер опубликовал в соцсети Х фотографию, на которой он вместе с женой зажигает свечу в Ханукие, поставленной на подоконник.
"Когда мы зажигаем Ханукию, наши мысли и молитвы с теми, кто был убит сегодня в результате теракта на пляже Бонди, с их близкими и со всей еврейской общиной. Свет всегда победит тьму", – написал он.
As we light the Chanukiah, our thoughts and prayers are with those murdered in the terrorist attack on Bondi beach today, their loved ones and the whole Jewish community.
Light will always win over darkness. pic.twitter.com/jU6abrNdZ9— Keir Starmer (@Keir_Starmer) December 14, 2025
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 декабря 2025