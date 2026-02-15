x
15 февраля 2026
Израиль

СМИ: "Кахоль Лаван" и "Милуимниким" ведут переговоры о совместном участии в выборах

Бени Ганц
Выборы 2026
время публикации: 15 февраля 2026 г., 12:50 | последнее обновление: 15 февраля 2026 г., 12:47
Глава партии "Кахоль Лаван" Бени Ганц Глава партии "Милуимниким" Йоаз Хендель
Avshalom Sassoni/Flash90; Oren Ben Hakoon/Flash90

Партии "Кахоль Лаван" и "Милуимниким" ведут закулисные переговоры о совместном участии в выборах в Кнессет 26-го созыва. Согласно опубликованной порталом Walla информации, эти переговоры координирует депутат Кнессета Хили Трупер ("Кахоль Лаван").

Он в прошлом заявлял, что не намерен баллотироваться от списка, который находится под угрозой не преодолеть электоральный барьер. После этого заявления Трупера, являющегося наиболее близким к главе партии Бени Ганцу депутатом, начались переговоры с партией "Милуимниким".

Из партии "Кахоль Лаван" редакции Newsru.co.il прислали следующий комментарий: "Мы беседуем со всеми политическими игроками, которые разделяют наше мнение о том, что Израиль должен пойти на выборы, после которых необходимо создание широкого сионистского правительства национального единства без экстремистов".

Глава партии "Милуимниким" Йоаз Хендель не прореагировал на просьбу Newsru.co.il о комментарии.

