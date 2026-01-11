x
11 января 2026
Израиль

Источники: депутат Трупер может выйти из партии Ганца

время публикации: 11 января 2026 г., 07:08 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 07:14
Хили Трупер
Miriam Alster/Flash90

Депутат Кнессета Хили Трупер рассматривает возможность выхода из партии "Кахоль-Лаван", возглавляемой Бени Ганцем, если не будет уверенности, что на следующих выборах партия сможет преодолеть электоральный барьер. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам источников, Трупер потребовал от Ганца прояснить, проходит ли "Кахоль-Лаван" барьер по данным опросов, либо сообщить, планируются ли политические союзы с другими силами накануне выборов.

За кулисами Трупер, как утверждается, ведет контакты с целью содействовать таким объединениям, в том числе обсуждая варианты сотрудничества с бывшим премьер-министром Нафтали Беннетом (партия "Беннет-2026"), а также с главой партии "Милуимниким" Йоазом Хенделем.

Израиль
