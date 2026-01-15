В Тель-Авиве в квартире жилого дома найден мужчина с признаками переохлаждения

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что утром 15 января в Тель-Авиве в квартире жилого дома найден мужчина примерно 60 лет в тяжелом состоянии, с признаками переохлаждения.

Пострадавший доставлен в больницу "Вольфсон" в Холоне.

Как избежать гипотермии

Людей из групп риска переохлаждения – пожилых, младенцев и больных – следует одеть в несколько слоев легкой одежды, позволяющей двигаться. Укрываться следует легким одеялом, обеспечив прогрев комнаты до 24 градусов. Важно не накрывать младенцев большим количеством слоев или тяжелым одеялом, это может привести к удушью.

Основные признаки гипотермии: снижение уровня сознания, ухудшение способности к суждениям, дрожь, замедленный или нерегулярный пульс, нарушение моторики, замедление дыхания, бледность и синюшность кожи, сонливость, уменьшение потребления еды и питья. В таких случаях необходимо поместить человека в тепло и немедленно вызвать МАДА по номеру 101.

Если человек мокрый – следует переодеть его в сухую одежду и согреть комнату. В случае обморожения ощущается холод в конечностях, боль и покалывания. В этом случае нужно поливать пораженное место теплой (не горячей!) водой, зафиксировать конечность. Нельзя массировать пораженный участок.

Важно уделять внимание пожилым родственникам и одиноким соседям, убедитесь, что они защищены от холода и дождя. По возможности, помогите им в повседневных задачах, таких как покупка продуктов и лекарств, чтобы им не пришлось в дождь выходить на холод.