Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

CENTCOM: с начала войны с Ираном погибли трое американских военнослужащих

Война с Ираном
Погибшие
США
время публикации: 01 марта 2026 г., 17:33 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 17:33
CENTCOM: с начала войны с Ираном погибли трое американских военнослужащих
Пресс-служба CENTCOM

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что по данным на утро 1 марта в ходе операции "Эпическая ярость" в бою погибли трое американских военнослужащих, еще пятеро получили серьезные ранения.

В сообщении говорится, что еще несколько военнослужащих США получили легкие осколочные ранения и прочие травмы. Они получили медицинскую помощь.

Американское командование сообщает, что из уважения к семьям погибших и их горю имена погибших будут опубликованы спустя 24 часа после того, как будут уведомлены все ближайшие родственники.

