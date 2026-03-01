CENTCOM: с начала войны с Ираном погибли трое американских военнослужащих

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что по данным на утро 1 марта в ходе операции "Эпическая ярость" в бою погибли трое американских военнослужащих, еще пятеро получили серьезные ранения.

В сообщении говорится, что еще несколько военнослужащих США получили легкие осколочные ранения и прочие травмы. Они получили медицинскую помощь.

Американское командование сообщает, что из уважения к семьям погибших и их горю имена погибших будут опубликованы спустя 24 часа после того, как будут уведомлены все ближайшие родственники.