На шоссе 65 машина сбила пешехода, он погиб

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Шарон поступило сообщение о пешеходе, пострадавшем в результате ДТП на шоссе 65 возле перекрестка Мей-Ами.

Прибывшие на место происшествия медики обнаружили пострадавшего, мужчину в возрасте примерно 30 лет, без признаков жизни. В результате ДТП он получил множественные критические травмы, от которых скончался на месте.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.