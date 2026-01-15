x
15 января 2026
|
последняя новость: 23:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 января 2026
|
15 января 2026
|
последняя новость: 23:52
15 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На шоссе 65 машина сбила пешехода, он погиб

ДТП
время публикации: 15 января 2026 г., 22:32 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 22:52
На шоссе 65 машина сбила пешехода, он погиб
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Шарон поступило сообщение о пешеходе, пострадавшем в результате ДТП на шоссе 65 возле перекрестка Мей-Ами.

Прибывшие на место происшествия медики обнаружили пострадавшего, мужчину в возрасте примерно 30 лет, без признаков жизни. В результате ДТП он получил множественные критические травмы, от которых скончался на месте.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 января 2026

В Хайфе автомобиль сбил пешехода, пострадавший в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 02 января 2026

Разговор замедляет движения глаз водителя
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 декабря 2025

Пожилую женщину сбил автомобиль в Кирьят-Бялике, пострадавшая в тяжелом состоянии