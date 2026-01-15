На шоссе 65 машина сбила пешехода, он погиб
время публикации: 15 января 2026 г., 22:32 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 22:52
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Шарон поступило сообщение о пешеходе, пострадавшем в результате ДТП на шоссе 65 возле перекрестка Мей-Ами.
Прибывшие на место происшествия медики обнаружили пострадавшего, мужчину в возрасте примерно 30 лет, без признаков жизни. В результате ДТП он получил множественные критические травмы, от которых скончался на месте.
Полиция расследует обстоятельства происшествия.
Ссылки по теме