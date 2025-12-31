Пожилую женщину сбил автомобиль в Кирьят-Бялике, пострадавшая в тяжелом состоянии
время публикации: 31 декабря 2025 г., 16:25 | последнее обновление: 31 декабря 2025 г., 16:25
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Кармель поступило сообщение о ДТП на улице Пальмах в Кирьят-Бялике, где автомобиль сбил пешехода.
Прибывшие на место происшествия медики оказали неотложную помощь пострадавшей, женщине в возрасте примерно 80 лет, получившей тяжелую травму головы.
Женщину подключили к аппарату искусственного дыхания и ввели в медикаментозную кому, ее эвакуировали в больницу РАМБАМ в тяжелом и нестабильном состоянии.