31 декабря 2025
31 декабря 2025
Израиль

Пожилую женщину сбил автомобиль в Кирьят-Бялике, пострадавшая в тяжелом состоянии

ДТП
время публикации: 31 декабря 2025 г., 16:25 | последнее обновление: 31 декабря 2025 г., 16:25
Chaim Goldberg/Flash90

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Кармель поступило сообщение о ДТП на улице Пальмах в Кирьят-Бялике, где автомобиль сбил пешехода.

Прибывшие на место происшествия медики оказали неотложную помощь пострадавшей, женщине в возрасте примерно 80 лет, получившей тяжелую травму головы.

Женщину подключили к аппарату искусственного дыхания и ввели в медикаментозную кому, ее эвакуировали в больницу РАМБАМ в тяжелом и нестабильном состоянии.

