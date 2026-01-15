Юрсоветница правительства обвинила Левина в незаконных нападках на Ицхака Амита

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара отправила министру юстиции Яриву Левину письмо, посвященное его жалобе на председателя Верховного суда Ицхака Амита.

Баарав-Миара указывает, что Ярив Левин пытался добиться дисциплинарных мер против Ицхака Амита по вопросу объекта недвижимости в Мевасерет-Ционе – "с отступлением от принятой административной практики, поспешно, без достаточной фактической базы и без исчерпания необходимых предварительных процедур". Жалобы против Ицхака Амита, поданные Левиным, были отклонены.

В своем письме Гали Баарав-Миара подчеркивает, что ее аргументы против Левина "верны и сегодня" – после решения уполномоченного по рассмотрению жалоб на судей, который постановил, что в отношении Ицхака Амита "нет оснований говорить о поведении, несовместимом со статусом судьи", и это касается также принадлежащего Амиту объекта недвижимости в Мевасерет-Ционе.

По словам Баарав-Миары, сами полномочия министра юстиции подать дисциплинарную жалобу против судьи – это исключительные полномочия, которые могут привести к нанесению реального вреда независимости судебной власти и превращения судей в объект политических расчетов. Поэтому, указывает юрсоветница, установлены несколько ограничивающих условий для реализации этих полномочий: в частности, министр должен реализовать их по установленной законом процедуре, на основе объективной фактической базы, минимизирующей опасность конфликта интересов. Она также подчеркивает, что перед подачей такой жалобы министр обязан был проконсультироваться с юридической советницей правительства.

Министр юстиции Ярив Левин крайне жестко отреагировал на письмо Баарав-Миары. Он назвал этот документ "одним большим уголовным преступлением", подчеркнув, что Баарав-Миара действует в условиях конфликта интересов и по принципу "ты мне – я тебе". "Баарав-Миара закрыла жалобы в отношении судьи Амита по делу о строительных нарушениях без каких-либо проверок, а теперь пытается сорвать подачу дисциплинарной жалобы против него, – возмущается Левин. – И делает она это в обмен на решение судьи Амита, отменяющее ее отстранение от должности и аннулирующее назначение контролера расследование по делу главного военного прокурора – чтобы не всплыла роль Баарав-Миары в этом деле. Это рекорд позора, даже по неприемлемым стандартам Баарав-Миары".