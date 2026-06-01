В Ашкелоне в результате вооруженного нападения убит мужчина
время публикации: 01 июня 2026 г., 20:05 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 20:21
На улице Кислев в Ашкелоне в результате вооруженного нападения ранен мужчина (примерно 40 лет). Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили раненого в больницу "Барзилай". Медики оценивают его состояние как критическое. Позднее из больницы сообщили, что пациент скончался.
Полиция расследует обстоятельства ранения мужчины.
Парамедики передали, что с места происшествия в больницу доставлен еще один раненый – мужчина примерно 60 лет с легким ранением.
