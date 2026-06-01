В Ашкелоне в результате вооруженного нападения убит мужчина

На улице Кислев в Ашкелоне в результате вооруженного нападения ранен мужчина (примерно 40 лет). Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили раненого в больницу "Барзилай". Медики оценивают его состояние как критическое. Позднее из больницы сообщили, что пациент скончался.

Полиция расследует обстоятельства ранения мужчины.

Парамедики передали, что с места происшествия в больницу доставлен еще один раненый – мужчина примерно 60 лет с легким ранением.