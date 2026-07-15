Reuters: США подготовили условия для расширения военной операции против Ирана

Последние американские удары по Ирану ослабили его береговую оборону и ракетные силы, расширив возможности Вашингтона для более масштабных военных действий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.

По информации агентства, среди возможных следующих шагов в Пентагоне рассматривался захват стратегически важного острова Харк, через который проходит значительная часть иранского нефтяного экспорта, а также удар по укрепленному подземному объекту, связанному с ядерной программой.

Reuters отмечает, что решение о дальнейшем расширении операции пока не принято. Часть американских чиновников выступает за усиление ударов, тогда как другие сомневаются, что военное давление заставит Тегеран пойти на уступки.