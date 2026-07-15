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Ближний Восток

Reuters: США подготовили условия для расширения военной операции против Ирана

США
Война с Ираном
время публикации: 15 июля 2026 г., 22:17 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 22:17
Reuters: США подготовили условия для расширения военной операции против Ирана
CENTCOM

Последние американские удары по Ирану ослабили его береговую оборону и ракетные силы, расширив возможности Вашингтона для более масштабных военных действий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.

По информации агентства, среди возможных следующих шагов в Пентагоне рассматривался захват стратегически важного острова Харк, через который проходит значительная часть иранского нефтяного экспорта, а также удар по укрепленному подземному объекту, связанному с ядерной программой.

Reuters отмечает, что решение о дальнейшем расширении операции пока не принято. Часть американских чиновников выступает за усиление ударов, тогда как другие сомневаются, что военное давление заставит Тегеран пойти на уступки.

Ближний Восток
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