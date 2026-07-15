CENTCOM: США начали вторую за день волну ударов по Ирану

Вооруженные силы США в 22:00 по израильскому времени начали вторую за день волну ударов по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

По данным CENTCOM, целями стали военные объекты и средства, которые Иран использует для угроз судам, проходящим через Ормузский пролив.

Первая волна была нанесена днем – до этого в течение нескольких дней США атаковали Иран только в ночные часы.

В CENTCOM заявили, что операция проводится по распоряжению президента США и направлена на обеспечение свободного судоходства через пролив.

Иранские СМИ сообщают о взрывах в Бендер-Аббасе, Ахвазе, Конараке (на юге провинции Систан), Чабахаре и Раске (провинция Белуджистан).

Накануне утром CENTCOM сообщил о завершении очередной волны ударов по Ирану, которая длилась семь часов. Американские истребители, беспилотники и корабли применили высокоточные боеприпасы по десяткам военных объектов в прибрежных районах Ирана и вблизи Ормузского пролива. По заявлению CENTCOM, целями стали ракетные позиции, объекты, связанные с производством и применением беспилотников, военно-морские силы и системы береговой обороны. В командовании заявили, что удары должны ограничить способность Ирана угрожать торговому судоходству.

В ночь на 15 июля американские военные возобновили морскую блокаду судов, направляющихся в иранские порты или выходящих из них.