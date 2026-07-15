x
15 июля 2026
|
последняя новость: 23:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 июля 2026
|
15 июля 2026
|
последняя новость: 23:17
15 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

CENTCOM: США начали вторую за день волну ударов по Ирану

США
Война с Ираном
время публикации: 15 июля 2026 г., 22:25 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 23:26
CENTCOM: США начали вторую за день волну ударов по Ирану
AP Photo/Tom Brenner

Вооруженные силы США в 22:00 по израильскому времени начали вторую за день волну ударов по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

По данным CENTCOM, целями стали военные объекты и средства, которые Иран использует для угроз судам, проходящим через Ормузский пролив.

Первая волна была нанесена днем – до этого в течение нескольких дней США атаковали Иран только в ночные часы.

В CENTCOM заявили, что операция проводится по распоряжению президента США и направлена на обеспечение свободного судоходства через пролив.

Иранские СМИ сообщают о взрывах в Бендер-Аббасе, Ахвазе, Конараке (на юге провинции Систан), Чабахаре и Раске (провинция Белуджистан).

Накануне утром CENTCOM сообщил о завершении очередной волны ударов по Ирану, которая длилась семь часов. Американские истребители, беспилотники и корабли применили высокоточные боеприпасы по десяткам военных объектов в прибрежных районах Ирана и вблизи Ормузского пролива. По заявлению CENTCOM, целями стали ракетные позиции, объекты, связанные с производством и применением беспилотников, военно-морские силы и системы береговой обороны. В командовании заявили, что удары должны ограничить способность Ирана угрожать торговому судоходству.

В ночь на 15 июля американские военные возобновили морскую блокаду судов, направляющихся в иранские порты или выходящих из них.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 июля 2026

Reuters: США подготовили условия для расширения военной операции против Ирана
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 июля 2026

CNN: Иран не планирует вести переговоры с США
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 июля 2026

CENTCOM: США не пропустили в Иран два торговых судна, пытавшихся прорвать блокаду
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 июля 2026

CENTCOM: начата новая серия ударов по целям в Иране