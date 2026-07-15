Умер священник и писатель Михаил Ардов

В ночь на 15 июля в Москве на 89-м году жизни умер протопресвитер Михаил Ардов – священнослужитель, писатель, публицист и мемуарист. О его смерти сообщила в Facebook писательница Нуне Барсегян.

Михаил Ардов родился 21 октября 1937 года в Москве в семье писателя-сатирика Виктора Ардова (Зигбермана) и актрисы Нины Ольшевской. Он был родным братом актера и режиссера Бориса Ардова и единоутробным братом народного артиста СССР Алексея Баталова.

В 1960 году Ардов окончил факультет журналистики МГУ и занимался литературной работой. В 1980 году был рукоположен в священники. В 1993 году он покинул юрисдикцию Московского патриархата, а позднее стал клириком Российской православной автономной церкви.

Ардов получил известность как автор мемуарной и церковной прозы. Среди его книг – "Мелочи архи-, прото- и просто иерейской жизни", "Возвращение на Ордынку", "Легендарная Ордынка" и воспоминания о людях русской культуры, с которыми была связана его семья.