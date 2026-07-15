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Израиль

Акция протеста против призыва в Иерусалиме, на месте действует полиция

Призыв ультраортодоксов
Иерусалим
Харедим
Акции протеста
время публикации: 15 июля 2026 г., 13:28 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 13:28
Акция протеста против призыва в Иерусалиме, на месте действует полиция
Chaim Goldberg/Flash90

Несколько десятков ультраортодоксов устроили демонстрацию протеста против призыва "харедим" возле иерусалимского призывного пункта.

На месте действует полиция, сотрудники которой пытаются предотвратить нарушения общественного порядка и перегораживание проезжей части.

Израиль
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