Участникам беспорядков возле дома командующего военной полицией предъявлено обвинение
время публикации: 15 июня 2026 г., 11:35 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 11:35
Прокуратура предъявила обвинения 17 ультраортодоксам, принимавшим участие в беспорядках возле дома командующего военной полицией. Четверо обвиняемых несовершеннолетние.
Инцидент произошел полтора месяца назад в Ашкелоне. Десятки ультраортодоксов собрались у дома командующего военной полицией в знак протеста против призыва учащихся йешив.
Некоторые участники демонстрации прорвали запертый забор и проникли на территорию, прилегающую к дому. Они выкрикивали оскорбления в адрес хозяина дома и в адрес ЦАХАЛа.
Родственники офицера в это время были заперты в доме.
Ущерб, причиненный территории, оценивается в тысячи шекелей.