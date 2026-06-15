Участникам беспорядков возле дома командующего военной полицией предъявлено обвинение

Прокуратура предъявила обвинения 17 ультраортодоксам, принимавшим участие в беспорядках возле дома командующего военной полицией. Четверо обвиняемых несовершеннолетние.

Инцидент произошел полтора месяца назад в Ашкелоне. Десятки ультраортодоксов собрались у дома командующего военной полицией в знак протеста против призыва учащихся йешив.

Некоторые участники демонстрации прорвали запертый забор и проникли на территорию, прилегающую к дому. Они выкрикивали оскорбления в адрес хозяина дома и в адрес ЦАХАЛа.

Родственники офицера в это время были заперты в доме.

Ущерб, причиненный территории, оценивается в тысячи шекелей.