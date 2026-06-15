Коалиция отказалась выносить на голосование "закон о яслях". Ультраортодоксы в гневе

Ультраортодоксальные партии отказались поддерживать законопроекты коалиции в связи с тем, что та не выносит на рассмотрение "законопроект о яслях".

Речь идет о законопроекте, позволяющем обойти запрет БАГАЦа на предоставление скидок семьям уклоняющихся от службы учащихся йешив для посещения яслей.

Глава коалиции Офир Кац сообщил главам ультраортодоксалдьных фракций, что этот законопроект не будет вынесен на рассмотрение, так как у него нет большинства. В "Яадут а-Тора" заявили, что "если нет большинства для этого законопроекта, не будет большинства для остальных".

Помимо прочего, речь идет о законопроекте о формировании паритетной комиссии по расследованию событий 7 октября.