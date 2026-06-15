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Израиль

"Решет": в окружении Беннета обсуждают возможность разрыва союза с Лапидом

Яир Лапид
Нафтали Беннет
время публикации: 15 июня 2026 г., 20:34 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 21:05
"Решет": в окружении Беннета обсуждают возможность разрыва союза с Лапидом
Miriam Alster/Flash90

Приближенные главы блока "Бэяхад" Нафтали Беннета обсуждали в последние дни возможность разрыва союза с партией "Еш Атид" и с ее лидером Яиром Лапидом.

Как сообщил телеканал "Решет", эта возможность взвешивалась на фоне снижения электоральной популярности блока "Бэяхад". На данный момент нет решения по этому вопросу, однако в окружении Беннета убеждены, что Лапид отпугивает правых избирателей, что приводит к снижению популярности блока.

Как сообщалось ранее, в окружении Беннета, говорят о двух "вредителях", которые причиняют ущерб кампейну партии: Яир Лапид, а также стратегический советник Лиор Хорев, который якобы навязывает Беннету агрессивный стиль, также отпугивающий избирателей.

Сам Нафтали Беннет опроверг эту публикацию. "Эти сведения неверны. Единственный способ победить – это сформировать крупный блок. Надо объединить весь блок", - сказал Беннет.

Израиль
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