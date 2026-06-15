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Израиль

Судья Эльрон присоединился к петиции против избрания Равело государственным контролером

Ликуд
Госконтролер
время публикации: 15 июня 2026 г., 14:03 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 14:03
Судья Эльрон присоединился к петиции против избрания Равело государственным контролером
Yonatan Sindel/Flash90

Отставной судья Йосеф Эльрон присоединился к петиции с требованием признать незаконным голосование, в результате которого адвокат Михаэль Равело был избран государственным контролером.

Судья Эльрон баллотировался против Равело. В петиции говорится, что голосование во втором круге было незаконным, так как депутаты фотографировали свое голосование на видео.

В петиции отмечается, что такое голосование противоречит принципу тайного голосования.

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