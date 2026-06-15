Судья Эльрон присоединился к петиции против избрания Равело государственным контролером

Отставной судья Йосеф Эльрон присоединился к петиции с требованием признать незаконным голосование, в результате которого адвокат Михаэль Равело был избран государственным контролером.

Судья Эльрон баллотировался против Равело. В петиции говорится, что голосование во втором круге было незаконным, так как депутаты фотографировали свое голосование на видео.

В петиции отмечается, что такое голосование противоречит принципу тайного голосования.