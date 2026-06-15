Комиссия Кнессета по регламенту проголосовала за предоставление Готлиб иммунитета

Комиссия Кнессета по регламенту утвердила просьбу депутата Кнессета Тали Готлиб о наделении ее иммунитетом.

Речь идет о просьбе Готлиб об иммунитете в связи с решением предъявить ей обвинительное заключение. Готлиб обвиняется в том, что вопреки закону опубликовала имя и место работы мужа Шикмы Бресслер, который является сотрудником Общей службы безопасности (ШАБАК).

"Если бы Айсман мог предъявить мне обвинение в преступлениях против безопасности государства, он бы это сделал, но он не может. Я опубликовала имя спутника жизни Бресслер с одной целью: показать всем, что имеет место переворот против законно избранного премьер-министра Израиля", – заявила Готлиб.

Окончательное решение по просьбе Тали Готлиб будет принято на пленарном заседании Кнессета.