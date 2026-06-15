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Израиль

ЦАХАЛ сообщил об ударах по объектам "Хизбаллы" и ликвидации боевиков

Ливан
Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 15 июня 2026 г., 23:35 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 23:35
ЦАХАЛ сообщил об ударах по объектам "Хизбаллы" и ликвидации боевиков
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильские ВВС нанесли удары по целям в южном Ливане для устранения "непосредственной угрозы" силам, действующим на передовой оборонительной линии.

Армия сообщает, что вечером 15 июня были перехвачены несколько ракет, запущенных "Хизбаллой" по району, в котором находятся израильские военные на юге Ливана. В соответствии с действующей политикой оповещения сирены воздушной тревоги не включались.

Кроме того, как сообщили в ЦАХАЛе, ранее в понедельник "Хизбалла" осуществила обстрел израильских военных с помощью противотанковой ракеты и минометных снарядов. Никто из военнослужащих не был ранен.

В армии также заявили, что в течение дня в четырех отдельных инцидентах израильские военные заметили нескольких боевиков, которые передвигались на автомобилях и приближались к позициям ЦАХАЛа, создавая, по оценке армии, непосредственную угрозу. После обнаружения боевиков ВВС Израиля при наведении наземных сил нанесли по ним точечные удары. (Ранее на пресс-конференции премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщил, что в течение дня в Ливане были ликвидированы четверо боевиков).

В ЦАХАЛе заявили, что продолжат действовать для устранения непосредственных угроз своим силам.

Израиль
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