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Израиль

Внимание, розыск: пропал 47-летний Дорон Моше из Лода

Розыск
время публикации: 15 июня 2026 г., 23:27 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 23:27
Внимание, розыск: пропал 47-летний Дорон Моше из Лода
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 47-летнего Дорона Моше, жителя Лода. В последний раз его видели днем 31 мая в больнице "Ихилов" в Тель-Авиве.

Приметы пропавшего: рост 155 см, короткая стрижка, карие глаза, худощавый.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в отделение в Лоде по телефону 08-9782444.

Израиль
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