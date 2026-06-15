Внимание, розыск: пропал 47-летний Дорон Моше из Лода

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 47-летнего Дорона Моше, жителя Лода. В последний раз его видели днем 31 мая в больнице "Ихилов" в Тель-Авиве.

Приметы пропавшего: рост 155 см, короткая стрижка, карие глаза, худощавый.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в отделение в Лоде по телефону 08-9782444.