Внимание, розыск: пропал 47-летний Дорон Моше из Лода
время публикации: 15 июня 2026 г., 23:27 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 23:27
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 47-летнего Дорона Моше, жителя Лода. В последний раз его видели днем 31 мая в больнице "Ихилов" в Тель-Авиве.
Приметы пропавшего: рост 155 см, короткая стрижка, карие глаза, худощавый.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в отделение в Лоде по телефону 08-9782444.