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Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал двух командиров ХАМАСа в секторе Газы

Газа
Война с ХАМАСом
ЦАХАЛ
время публикации: 15 июня 2026 г., 20:35 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 20:37
ЦАХАЛ ликвидировал двух командиров ХАМАСа в секторе Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

В понедельник, 15 июня, ЦАХАЛ нанес два удара в секторе Газы, устраняя непосредственную угрозу для израильских сил.

В центральной части сектора был ликвидирован Салех Рамадан Мухаммад Халифа – командир ячейки батальона "Нусейрат" организации ХАМАС. На севере сектора уничтожен Мухаммад Муса Диаб аль-Хабиль – командир ячейки батальона "Западная Джабалия".

По данным армии, оба боевика готовили теракты против сил ЦАХАЛа. Перед ударами были приняты меры по минимизации ущерба для мирного населения.

Израиль
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