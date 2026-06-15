ЦАХАЛ ликвидировал двух командиров ХАМАСа в секторе Газы

В понедельник, 15 июня, ЦАХАЛ нанес два удара в секторе Газы, устраняя непосредственную угрозу для израильских сил.

В центральной части сектора был ликвидирован Салех Рамадан Мухаммад Халифа – командир ячейки батальона "Нусейрат" организации ХАМАС. На севере сектора уничтожен Мухаммад Муса Диаб аль-Хабиль – командир ячейки батальона "Западная Джабалия".

По данным армии, оба боевика готовили теракты против сил ЦАХАЛа. Перед ударами были приняты меры по минимизации ущерба для мирного населения.