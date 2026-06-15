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Израиль

Внимание, розыск: пропала 44-летняя Рамона Лукейта из Бат-Яма

Полиция
Розыск
Бат-Ям
время публикации: 15 июня 2026 г., 10:40 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 10:53
Внимание, розыск: пропала 44-летняя Рамона Лукейта из Бат-Яма
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей жительницы Бат-Яма. Пропала 44-летняя Рамона Лукейта, жительница Бат-Яма, которую в последний раз видели в пятницу 5 июня на улице Бен-Гуриона.

Приметы пропавшей: рост 173 см, синие глаза, короткие осветленные волосы, стройная.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Бат-Яма по телефону 03-5555222.

Израиль
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