Внимание, розыск: пропала 44-летняя Рамона Лукейта из Бат-Яма

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей жительницы Бат-Яма. Пропала 44-летняя Рамона Лукейта, жительница Бат-Яма, которую в последний раз видели в пятницу 5 июня на улице Бен-Гуриона.

Приметы пропавшей: рост 173 см, синие глаза, короткие осветленные волосы, стройная.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Бат-Яма по телефону 03-5555222.