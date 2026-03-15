Внимание, розыск: 46-летняя жительница Нешера Эстер Беркович-Коэн

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 46-летней Эстер Беркович-Коэн, жительницы Нешера. Последний раз ее видели около 4 часов утра 15 марта недалеко от ее дома.

Приметы пропавшей: рост 160 см, среднего телосложения, зеленые глаза, темные волосы, стрижка каре, но ходит с покрытой головой. Обычно носит темную юбку ниже колена, одета в соответствии с принципом религиозной скромности.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в отделение в Нешере по телефону 048579061.